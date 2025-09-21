Mustafa Çulcu'dan Arda Kardeşler sözleri: Akıllara zarar

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Trabzonspor-Gaziantep FK maçını yöneten hakem Arda Kardeşler'i eleştirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Hakem Arda Kardeşler ilk yarı Trabzonspor lehine vermediği bir net faul dışında çok başarılıydı. Maçın hemen başında G.Antep Kozlowski ile penaltı bekledi. Devam kararı doğru.

- 50'de Trabzonspor penaltı bekledi, Abena öndeydi, Onuachu geçerken kendi takılıp düştü, penaltı yok. Devam kararı doğru.

- Arda Kardeşler ikinci yarı dengesiz kararlar ve uygulamalarla kalitesini bozdu, güveni sarstı, tepkiler aldı.

- 55'te Zubkov'a faulü Kozlowski yapıyor ama faulü Gaziantep atıyor!

- Hele ki 65'te Trabzonspor'un lehine verilen faulü Augusto kurallara uygun, çabuk başlattığı halde oyunda öyle bir avantajı kesti ki kabul edilemez! Penaltı gibi bir pozisyondu. Akıllara zarar, çağdaş futbolun içine eden karardı.

- 83'te verdiği kararlar, son bölümde verdiği kararlar, kafaları karıştırdı. İlk yarı ile ikinci yarı arasında siyah ile beyaz kadar farklı bir Arda Kardeşler seyrettik.

