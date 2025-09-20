''Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiştir''

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, mücadele sonunda hakem Arda Kardeşler'e sert tepki gösterdi.

Fatih Tekke puan kaybının suçlusunu açıkladı

''BU ARKADAŞIMIZIN HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR''

Arda Kardeşler ile ilgili sert sözler sarf eden Doğan, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullandı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov (Dk. 46 Baniya), Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan (Dk. 70 Salih Malkoçoğlu), Folcarelli, Muçi (Dk. 46 Augusto), Zubkov (Dk. 77 Arif Boşluk), Olaigbe (Dk. 58 Visca), Onuachu

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Perez, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 77 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Ndiaye (Dk. 67 Ogün Özçiçek), Kozlowski (Dk. 77 Camara), Sorescu (Dk. 77 Enver Kulasin), Yusuf Kabadayı (Dk. 45 Bayo), Maxim

Goller: Dk. 39 Rodrigues (Gaziantep FK), Dk. 70 Onuachu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ndiaye, Dk. 58 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+1 Camara, Dk. 90+6 Enver Kulasin (Gaziantep FK) Dk. 50 Mustafa Eskihellaç, Dk. 73 Pina (Trabzonspor)