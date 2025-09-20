Fatih Tekke puan kaybının suçlusunu açıkladı

Fatih Tekke puan kaybının suçlusunu açıkladı
Yayınlanma:
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, 1-1 biten Gaziantep FK maçı sonrası ''Kaybedilen 2 puanı ben ve ekibime yazıyorum'' dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Fatih Tekke, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bazen istemediğimiz durumlar olur, bu maç da benim için öyleydi. Ambiyans, hakem kararları, oyun baskıları derken çok cesurca oynayan bir Antep takımı vardı. Çalışmamıza rağmen bir duran top sonrası konsantrasyon hatasıyla gol yedik"

"Son bölümlerde hoşuma giden tek şey kaos futboluydu ama bu bize yetmez. Oyun kontrolü bizde olmadı. Basit pas setlerimiz vardı, oyuncular o an farklı kararlar verdi. Kaybedilen 2 puanı ben ve ekibime yazıyorum. Oyuncular ellerinden geleni yaptı, üzgünüm ama inadına devam edeceğiz"

"İyi oyun ve galibiyetlerle destek görmemiz lazım. Oyuncuların çoğunun performansı beklentinin altındaydı, bunun nedenlerini oturup konuşacağız. Genel hatlara bakıldığında kazanabilirdik ama oyunu aşırı geçişe bırakmamız hoşuma gitmedi. Daha cesur oynamalıyız, spontane oyunlarla istediğimizi alamayacağımız belli oldu"

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

