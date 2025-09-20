Sadettin Saran'dan Ali Koç'a şok cevap

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, başkanlık seçimi öncesi bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yarın gerçekleşecek.

Sarı-lacivertlilerde Başkan adayı Sadettin Saran, yeni bir paylaşımda bulundu.

Saran'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Fenerbahçemizin olağanüstü seçimli genel kurulunda kulübümüzü ve bizleri yalnız bırakmayan tüm kongre üyelerimize teveccühlerinden D dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Öncelikle, bugünkü mesaj ve söylemlerimizin Fenerbahçe camiasında layıkıyla karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

Ancak herhalde bundan olsa gerek, Sayın Ali Koç aramızdaki konuşmaları çarpıtarak yansıtmış ve bizleri camiamızın artık bıkıp usandığı ikili, kısır polemiklere çekmeye çalışmıştır.

Sayın Ali Koç, 2018'de yaptığınız gibi

"İstediğiniz noktaya gelmeyi" reddediyoruz.

Seçim süreci boyunca, tüm Türkiye'ye örnek olmasını hedeflediğimiz bir iletişim stratejisini uygulamaya çalıştık ve bu tavrımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız.

Yarınki kongremizin tüm camiamıza hayırlı olmasını bir kez daha diliyor; tüm kongre üyelerimizi sandığa davet ediyor ve nihayetinde sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçemizin birlik ve beraberliğine hizmet etmesini temenni ediyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

