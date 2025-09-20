Mourinho ilk maçında istediğini aldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yeni kariyerine galibiyetle başladı.

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında AVS deplasmanına çıktı.

Mücadele, 3-0'lık Benfica üstünlüğü ile tamamlandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 45+3'te Sudakov, 59. dakikada penaltıdan Pavlidis ve 64. dakikada Ivanovic attı.

Bu sonuçla Benfica, puanını 13 yaptı ve 1 maç eksiğiyle 2. sırada yer aldı.

AVS ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla son sırada kaldı.

JOSE MOURINHO İLK MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Portekizli teknik adam, ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Benfica, ligdeki bir sonraki maçında 23 Eylül'de Rio Ave'yi konuk edecek.

AVS ise 27 Eylül'de Estrela deplasmanına çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

