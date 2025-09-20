Onana asist yaptı: Trabzonspor berabere kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Papara Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle bitti.

Manchester United Chelsea'yi devirdi

Gaziantep FK, 39. dakikada Kevin Rodrigues ile öne geçti.

Trabzonspor, 70. dakikada Onuachu ile eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

ANDRE ONANA ASİST YAPTI!

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, yaptığı asistle maça damga vurdu.

Andre Onana'nın uzun pasına hareketlenen Paul Onuachu, fiziğini kullandı ve kaleden açılan Burak'ı da geçerek ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Trabzonspor, 11 puanla 4. sırada yer aldı.

3 maçlık galibiyet serisinden sonra beraberlik alan Gaziantep Fk ise 10 puanla 6. sırada bulundu.