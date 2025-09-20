Manchester United Chelsea'yi devirdi

Manchester United Chelsea'yi devirdi
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United, evinde Chelsea'yi konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Bruno Fernandes ve 37. dakikada Casemiro'dan geldi.

Chelsea'nin tek golünü 80. dakikada Chalobah ile buldu.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Chelsea'de Robert Sanchez, 5. dakikada kırmızı kart gördü ve takımı uzun bir süre 10 kişi bıraktı.

Manchester United'da ise Casemiro, 45+5'te gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ALTAY BAYINDIR 11'DE BAŞLADI

Milli file bekçisi Altay Bayındır, Chelsea'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla Manchester United, puanını 7'ye yükseltti ve 9. sırada yer aldı.

Chelsea ise 8 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

