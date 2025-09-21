Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler açıklaması

Yayınlanma:
Trabzonspor'un Gaziantep FK maçından sonra büyük tepki gösterdiği hakem Arda Kardeşler'le ilgili TFF Başkanı Hacıosmanoğlu gece yarısı açıklama yaptı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un kendi sahasında 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi Arda Kardeşler'le ilgili gece yarısı peş peşe açıklamalar geldi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda karşılaşmada gole giderken oyunun durdurulduğu pozisyonun yer aldığı görüntüyü yayımlanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu görüntü, bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonunun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."

HACIOSMANOĞLU: BUNUN BEDELİ AĞIRDIR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise A Spor yayınında konuştu. Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Ben 59 yaşımdayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır.

Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım. Tek hedefimiz, adil ve eşit mesafede futbola hizmet etmek. Eğer buna rağmen böyle hareketler yapılıyorsa, bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapılacağını kamuoyu görecek.

Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için şahsım adına kamuoyundan özür diliyorum. Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğini vakit geçirmeden yapacağız. Önümüzdeki hafta da kamuoyuyla paylaşacağım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

