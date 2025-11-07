Mustafa Çulcu: Skandal karar ve ihanet

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçındaki skandalı açıkladı ve "Bu tam bir UEFA'ya ve kurallara ihanettir" ifadesini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının Hollandalı hakemini sert bir şekilde eleştirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Allard Lindhout, 38 yaşında. UEFA'nın gelecek beklediği 1. kategori hakem buysa, yandı keten helva. Bundan ancak Hollanda Eredivisie 3 hakemi olur. UEFA bundan vazgeçmeli.

- Geçen sezon biri Şampiyonlar Ligi 12 uluslararası maç yönetti. Soğukkanlı oluşu avantajı. Ancak faul ve kart kalitesi rezil. 82'de Talisca'nın şutu Jemelka'nın sırtından sekti penaltı yok.

"KIRMIZI KART VE NET PENALTI"

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yediBu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

- 90+4 de Duran'ı ceza alanı içinde Dweh çok açık şekilde şortundan çekerek düşürdü. Top Duran'ın kontrolünde ve top için mücadelede yok çekerek düşürdüğü için bariz gol şansını engellediğinden dolayı kırmızı kart ve net penaltı olmalıydı. Hakem vermedi. VAR çağırdı izledi ama yine vermedi.

- Futbolu bilmemek, korkaklık, eyyam ve tam bir skandal karar. Bu tam bir UEFA'ya ve kurallara ihanettir.

