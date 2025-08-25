Mustafa Çulcu: Kabul edilemez

Mustafa Çulcu: Kabul edilemez
Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası konuşan Mustafa Çulcu, tartışmalı olayları değerlendirdi.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 36 ve 46’da Eren Elmalı, 86’da Victor Osimhen ve 90+3’te Leroy Sane kaydetti.

“NET FAUL"

Karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonları Sabah’taki yazısında değerlendiren Mustafa Çulcu, ikinci gol öncesinde Sane ile Carole arasındaki pozisyonun net faul olduğunu dile getirdi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Mustafa Çulcu ayrıca Galatasaray’da Ismael Jakobs’un ilk yarı sarı kart görmemesini “Kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

GALATASARAY LİDERLİĞE OTURDU

Bu galibiyet ile yoluna 3’te 3 ile devam eden Galatasaray, averaj farkıyla liderliğe oturdu. 1 puandaki Kayserispor ise 13. sırada yer aldı.

