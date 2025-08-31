Mustafa Çulcu: Hakem kartları gösteremedi

Mustafa Çulcu: Hakem kartları gösteremedi
Yayınlanma:
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-1 yendiği maçtaki hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çulcu, şunları söyledi:

- Maçta eşleşen oyuncuların karşılıklı temaslarında faul tercihleri tartışılır.

- Oyunun başında Laçi'ye kontrolsüz giren Sallai'ye sarı göstermeliydi, göstermedi.

- Rizespor'un attığı VAR'dan iptal edilen iki gol de ofsayt.

- G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyonda top Hojer'in kalçasına çarpıyor, devam kararı doğru.

- 49'da kontrolsüz girişlerinden dolayı Lemina'ya, sonra Laçi'ye sarı göstermeliydi ama göstermedi.
- 53'te Osimhen'e yaptığı faulde umut vadeden atağı önlediği için Alikulov'a çıkan sarı doğruydu.

- Ali Yılmaz bu kadar ürkekliğe ve tedirginliğe gerek yok. Her maç son maçınmış gibi yönetmelisin.

Kaynak:Sabah

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Ahmet Çakar: Başta Lemina olmak üzere hakem mutlak kart hatası yaptı
Ahmet Çakar: Başta Lemina olmak üzere hakem mutlak kart hatası yaptı
Emre Belözoğlu itiraf etti
Emre Belözoğlu itiraf etti