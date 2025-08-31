Mustafa Çulcu: Hakem kartları gösteremedi

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-1 yendiği maçtaki hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çulcu, şunları söyledi:

- Maçta eşleşen oyuncuların karşılıklı temaslarında faul tercihleri tartışılır.

- Oyunun başında Laçi'ye kontrolsüz giren Sallai'ye sarı göstermeliydi, göstermedi.

- Rizespor'un attığı VAR'dan iptal edilen iki gol de ofsayt.

- G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyonda top Hojer'in kalçasına çarpıyor, devam kararı doğru.

- 49'da kontrolsüz girişlerinden dolayı Lemina'ya, sonra Laçi'ye sarı göstermeliydi ama göstermedi.

- 53'te Osimhen'e yaptığı faulde umut vadeden atağı önlediği için Alikulov'a çıkan sarı doğruydu.

- Ali Yılmaz bu kadar ürkekliğe ve tedirginliğe gerek yok. Her maç son maçınmış gibi yönetmelisin.