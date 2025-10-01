Mustafa Çulcu: Hakem hatalı kararla penaltı verdi

Yayınlanma:
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Liverpool maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Liverpool maçının hakemi Clement Turpin'in verdiği kararları değerlendirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Clement Turpin 43 yaşında hakemliğinin en olgun, verimli ve ustalık dönemini yaşıyor. Maçın başında Lemina'yı sözlü ikaz ederek otoritesini ortaya koydu.

- 14'te Liverpool lehine muazzam bir avantaj oynattı, dönüşünde Szoboszlai ellerini kullanarak Barış'a faul yapınca tereddütsüz penaltıyı verdi. Örnek karardı. Majör karar doğru olunca sarı kartı pas geçti.

- 37'de 1 nolu yardımcı Nicolas Danos'un Osimhen'e kaldırdığı bayrak hatalıydı, Szoboszlai ofsaytı bozuyordu.

- 45+3'te frikikte yaşanan karambolde Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğruydu.

- 49'da Osimhen faul ve frikik bekledi ama önündeki Jones topu çok temiz aldı.

"PENALTI İPTALİ DOĞRUYDU"

- 60'ta Barış'a yaptığı kontrolsüz hareket dolayısıyla Frimpong'a sarı çıkmalıydı!

- Bu maçlarda UEFA, hakemlerden hatalı karar olsa da oyun kontrolü ve saygı konusunda sıfır taviz istiyor. Bazı kararlarını beğenmesek de Turpin son derece sakin ve otoriterdi.

Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldıGalatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldı

- 87'de Konate-Singo topa vurma mücadelesinde topa vuran Singo, hakem hatalı kararla penaltı verdi. VAR Jerome Brisard doğru müdahale ile hakemi OFR'ye çağırdı. Penaltı iptali doğruydu

Kaynak:Sabah

