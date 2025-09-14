Mustafa Çulcu: Hakem büyük hata yaptı

Mustafa Çulcu: Hakem büyük hata yaptı
Yayınlanma:
MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Başakşehir ve Eyüp-Galatasaray maçlarındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Merkez hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Süper Lig'de dün oynanan Beşiktaş-Başakşehir ve Eyüp-Galatasaray maçlarındaki hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çulcu, Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi Alper Akarsu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Alper Akarsu iyi bir fiziğe sahip, sahaya yakışıyor. Ama tecrübe eksikliği net görülüyor. Maçın başında Başakşehir'in müthiş atağını kesti, büyük hata yaptı. Benzer pozisyonda Beşiktaş'ın atağını oynattı, çifte standart oldu. 39'da Beşiktaş'ın frikiğinde Başakşehir barajı 8 metredeydi! Hakemler için barajı 9.15 metreye açmak otorite, maçı bitirmek ise sanattır. Beşiktaş 48'de, Başakşehir 63'te penaltı bekledi. Devam kararları doğru. Cengiz'in ortasında Operi'nin kolu doğal konumda, penaltı olmaz. Hakemin devam kararı doğru. Ba'nın 89'da ikinci sarıdan kırmızısı hakemin doğru yorumu. Uzatmalarda Orkun pozisyonunda faulü erken çalsa kriz yaşamayacak. Tecrübe, oyun yönetimi ve oyun okuma farklı bir şey! Orkun'un ihracını sahada kendisi vermeliydi ama VAR müdahalesi yedi! OFR'den doğru bir kırmızı geldi. Ebosele'nin maçı kartsız tamamlaması hakem adına sorgulanmalı."

"SANCHEZ VE CLARO'YA NET SARILAR ÇIKMALIYDI"

Çulcu, Eyüp-Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak için de şöyle konuştu:

"Eyüp-G.Saray maçının hakemi Batuhan Kolak ise 29 yaşında tecrübesiz ama kumaşı iyi bir hakem. Maçta ilk faul 13'te oldu, hakemi zorlayacak pozisyon yoktu. 37'de İcardi-Claro pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, hakemin devam kararı doğru. Eyüpspor'un Robin Yalçın ile attığı gol açık ofsayt, iptal doğru. Rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı Sanchez'e ve Claro'ya net sarılar çıkmalıydı ama hakem göstermedi. Sanchez'in itiraz ettiği pozisyon uydurma bir faul. İtiraza çıkan sarı doğru.70'te Kerem'in, Barış Alper'e yaptığı net faulü atlamamalıydı. Bunlara dikkat etmeli. Maçı 21 faul, 3 sarı kartla tamamladı. Deneyim kazandıkça çok daha iyi olacak, umut veren bir hakem izledik. Kutlarım."

Kaynak:Sabah

