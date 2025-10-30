Mustafa Çulcu bahis skandalında UEFA'nın kararını açıkladı: Asla taviz vermezler

Türkiye'de 152 hakemin adının karıştığı bahis skandalıyla ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, FIFA ve UEFA'nın kararını açıkladı.

Çulcu, Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan'ın sorularına cevap verirken şunları söyledi:

- Hakemliğin bir kültürü ve saygısı vardır. En kariyerli hakem, takım kaptanıdır. Arkadaki hakemler öndekilere imrenerek bakar, onların bilgi birikim ve tecrübelerinden faydalanırlar. Bugün gelinen noktada rol model isim de kalmadı, saygı ve hiyerarşik anlayış da yok oldu! 152 isim buzdağının görünen yüzü. Arkada gizli kalmış isimler olduğunu düşünmeden geçemiyorum! Disiplin savunmalarında itiraflar gelirse bunlar da ortaya çıkacaktır. Peki Mevcut MHK'nın bu işte hiç mi suçu yok? Bir yılda 4 kez klasman yapmış 152 ismin 90 tanesini kendi terfi ettirmiş ve hızla kendi kadrolarını oluşturmuş. Mesela 7 Süper Lig hakeminden Zorbay Küçük hariç 6 tanesini, Süper Lig yardımcılarından 15 ismin 14'ünü MHK terfi ettirmiş. İstanbul'dan Ocak 2025'te sadece bölgeselden 13 kişi terfi ettirmişler, 10 tanesi bahisten disipline sevk edilmiş!

- Geçen sezon başından bu yana ekranlarda ve yazılarımda işaret ettiğim esas tehlikeli yapılanma buydu. Üstelik gençleştirme mottosu da yanıltma algısı taşıyordu. Çünkü bu terfilerin yaş ortalaması 32... Zorbay Küçük ismini duyunca hiç şaşırmadım ama üzüldüm. Fanus içinde korundu. O yaptı, üstü örtüldü, gizlendi. "Nasıl olsa bana bir şey olmaz''a alıştırıldı. Ona iyilik yaptığını sananlar büyük zarar verdiler. Bugün eserinizle gurur duyun (!) Yazık oldu…

- Son 5 yılda 2 dönem olmak üzere yaklaşık 2.5 sezondur bu işin başında olan Ferhat Gündoğdu MHK'sının bu işte hiç mi suçu yok? Sadece bu sezon 4 klasman yaparak bu kadroyu onlar oluşturdu. Esas bu pencereden bakmalıyız. MHK ve eğitim departmanı, hatta varsa kapıdaki bekçi köpeği bile Riva'dan gönderilmelidir. Liyakati, saygınlığı olan yeni bir MHK oluşturulmalı. Olaylara karışmamış, mevcut hakemlerle ligler oynatılmaya devam edilmeli. Süper Lig'deki 7 hakemden 6'sı zaten sıradan hakemler. Eksiklikleri hissedilmez bile. Elde bulunan hakemlerle bu lig maçları yönetilir.

- TFF Disiplin Talimatı Madde 57'de, bahisle ilgili yaptırımlar açık şekilde ifade edilmiştir. MD 57-2 "Aksine hareket eden kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ile cezalandırılır" diyor. MHK Talimatı Madde 40 Disiplin Hükümleri ise "Disiplin Kurulu tarafından bir defada 45 gün toplamda 90 gün ceza alanın lisansı, başka bir karara gerek kalmadan iptal olur" diyor. Kimse bu konuyu sulandırmamalı. Bahis oynadığı şüphesiyle değil, tespiti ile tedbirli olarak sevk edildiler. Buradan dönüş olmaz. Zaten bahis oynamanın klasmanı da kokartı da olmaz. Eğer döndürülmeye kalkan olursa asla kabul görmez. Tabi ki Tahkim'e gitme hakları var. Lakin geçmiş ola…

"TFF BAŞKANI HEPSİNİ GÖNDERMELİ"

- Dibin dibini gördük. Devletimize, Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yapılan bu operasyon dolayısıyla teşekkür ederiz. Şimdi TFF Başkanı'na büyük iş düşüyor. Konu yarım veya havada kalmamalı. Bunların inine girmeli, bağırsaklarına kadar temizlemeli. Hakemlik ile ilgili orada kim varsa hepsini göndermeli, departmanı komple yenilemeli. Bizim en sevimli oyuncağımız olan futbolun marka değerini korumalıyız. Milli Takımımız harika giderken, Avrupa kupalarında 3 takımımız son 6 maçta 6 galibiyetle Avrupa'yı sallarken, yaşanan bu bahis olayı futbolumuzun marka değerini zedeledi. Hakemliğimizi resmen öldürdü, gömdü. Bu durumu bir seferberlik görevi olarak kabul ederek el birliği ile federasyonumuza ve ilgililere destek vermeliyiz. Çekişmelere, kavgalara, egolara son verip gün dayanışma günüdür demeliyiz.

- Bu olay olduğundan bu yana Avrupa'daki hakem dostlarımız "Türkiye'de neler oluyor?" diye aradılar, telefonum susmadı. Dünya ve Avrupa basınında yankı uyandırdı. Ülke hakemliği 8 Mart olayı ile UEFA ve FIFA'da endişe, kaygı ve şüphe uyandırdı. Güven eşiğimizi düşürdü. Sonra Halil Umut Meler darp olayı kafaları karıştırdı. Bu bahis olayı ile de güvensizlik zirve yaptı. Ne Collina ne de Rosetti bundan sonra Türk hakemlerine güvenle yaklaşamaz. Önemli maçları geçtim, maç vermez. Çünkü UEFA ve FIFA kendi organizasyonlarının marka değerini koruma konusunda çok tutucu ve kararlılar. Asla taviz vermezler.

