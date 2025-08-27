Mourinho'ya Hamdi Akın'dan sürpriz yanıt geldi

Fenerbahçe'de kameralar aracılığıyla Mourinho ile Hamdi Akın arasında yaşanan diyalogda yeni gelişme...

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile teknik direktör Jose Mourinho arasında Benfica maçı öncesi dolaylı yoldan yaşanan sözlü atışma, spor kamuoyunun gündemine oturdu. Mourinho’nun açıklamaları sonrası Hamdi Akın’dan gelen yanıt, kulüp içindeki iletişim dinamiklerine dair dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Benfica ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı öncesi basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, Hamdi Akın’ın Portekiz ekibiyle ilgili “Abartılacak bir takım değil” şeklindeki yorumlarına şu ifadelerle karşılık verdi:

"İSMİNİ BİLE BİLMİYORUM"

Benfica maçının kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum.
Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek.
Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum.

Bu açıklama, Mourinho’nun kulüp içindeki bazı yöneticilerle mesafeli duruşunu gözler önüne serdi.

kamdi-akin-mourinho.jpg
Hamdi Akın, Mourinho ile birlikte yemek yemişti

HAMDİ AKIN'DAN JET JANIT

Ekol TV’ye konuşan Hamdi Akın ise Mourinho’nun sözlerine doğrudan yanıt verdi:

Mourinho’nun açıklamalarını ben hiçbir şekilde üzerime almadım. Mourinho, beni çok iyi tanır.
Başkan yardımcısı değilim, asbaşkanım; sorunun muhatabı ben değilim. Kaldı ki biz birbirimizi iyi tanırız.

Akın’ın bu çıkışı, Mourinho’nun sözlerini kişisel algılamadığını belirtse de, aralarındaki geçmişe dayalı bir tanışıklık olduğunu vurgulaması dikkat çekti.

HAMDİ AKIN NE DEMİŞTİ?

Hamdi Akın, Benfica maçı öncesi yaptığı değerlendirmede Portekiz temsilcisi için şu ifadeleri kullanmıştı:

Her şey olur.
Çok rahatlıkla geçebiliriz.
Niye geçmeyelim!
Ne var ki Benfica’da.
Gördünüz işte burada.
Çok da önemli bir takım değil.
Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum.

