Mourinho'nun yerine geçti: Ayrılığa dair ilk kez konuştu
Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe'nin başında bulunacak olan Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak Fenerbahçe’de Mourinho’nun yerine teknik sorumlu olan Zeki Murat Göle maç öncesi konuştu.

“ZAMAN ZAMAN MECBURİYETLER OLABİLİYOR”

Mourinho’nun yerine gelmesine dair konuşan Zeki Murat Göle, "Öncelikle normalde futbol için her zaman normal olan bir süreçteyiz. Zaman zaman mecburiyetler olabiliyor, yaşanabiliyor. Bunların dışında profesyoneller olarak, Fenerbahçe'nin profesyonelleri olarak her zaman hazırız. Takımla çalışmaları tamamladık ve maçı beklemeye başladık” sözlerini sarf etti.

İLK 11’DE SÜRPRİZLER

Zeki Murat Göle yönetiminde sarı-lacivertlilerin ilk 11’inde değişiklikler yaşandı. İrfan Can Kahveci ilk 11’e dönerken yeni transferlerden Archie Brown, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene kendine şans buldu.

İlk 11 şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-Nesyri

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

