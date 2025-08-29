Mourinho'nun yeni adresini duyurdular

Mourinho'nun yeni adresini duyurdular
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Avrupa basınında manşet oldu. Mourinho'nun yeni adresini de duyurdular.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun görevden alınması Avrupa basınında geniş yer buldu. Bu arada İngiliz basını Mourinho'nun yeni adresiyle ilgili de çarpıcı iddiada bulundu.

Gazetelerden öne çıkan bölümler şöyle:

THE SUN: Jose Mourinho, Benfica mağlubiyetinden iki gün sonra İstanbul temsilcisinden ayrıldı. Manchester United taraftarları Mourinho'yu Ruben Amorim'in yerine takımın başında görmek istiyor.

DAILY EXPRESS: Premier Lig takımları süreci takip ediyor. Portekizli'nin yeni adresi alt sıralarda yer alan Premier Lig takımlarından biri olabilir.

IBROX NOISE: Rangers taraftarları Mourinho'nun ayrılığının ardından çıldırdı! Taraftarlar takımın başında Mourinho'yu görmek istiyor.

BILD: Son zamanlarda Mourinho ile patronu arasında gerginlik yaşanıyordu. Portekizli teknik direktör, kulübün transfer politikasını defalarca kamuoyu önünde eleştirdi. Galatasaray yaz aylarında birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken, Fenerbahçe tecrübeli oyunculara veya genç yeteneklere güvendi. Yıllık 20 milyon euro maaşla kulübün en çok kazanan oyuncusu olan Kolombiyalı Jhon Duran'ın Al Nassr'dan kiralanması da bu durumu değiştirmedi.

KICKER: Portekizli teknik adam, 2024/25 sezonunda takımın başına geçmişti. Asıl hedef Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımaktı. Ancak Play-Off ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalınması ve ardından çarşamba akşamı 1-0'lık mağlubiyetle hayal suya düştü.

A BOLA: Ayrılık, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden Benfica'ya elenmesinden iki gün sonra geldi. Portekizli teknik direktör, maç boyunca ve özellikle Lizbon'da, maç öncesi ve sonrasında kulübün transfer piyasası yapısını açıkça eleştirdi. Hatta sadece iki oyuncunun takıma katılması ve bunun play-off kayıt süresinin dolmasından sonra olması nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı kulüp için gerçekçi bir hedef olarak görmediğini belirtti. Sporting Lizbon'dan Geny Catamo hakkında sorulan bir soruya ise Mozambikli oyuncunun Fenerbahçe'nin listesinde olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

