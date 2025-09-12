Mourinho'nun transferlerine olay suçlama: Federasyon soruşturma başlattı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin 2009-2022 yılları arasında yaptığı transferlere dair suç duyurusunda bulundu.

74 AYRI SUÇLAMA

İngiliz ekibinin ‘Menajerlik Yönetmeliği'ni ihlal ettiğini tespit eden FA, toplam 74 suçlamada bulundu.

JOSE MOURINHO İŞİN ORTASINDA KALDI

Şikayet Rus Oligark Abramoviç’in takımın sahibi olduğu dönemi kapsarken teknik direktör Jose Mourinho da işin tam ortasında kaldı.

2004/05-2007/08 ve 2013/14-2015/16 dönemlerinde takımın başında olan ve transferleri onaylayan Jose Mourinho’nun da adı geçiyor.

Mourinho ve Abramoviç

TÜRKİYE FORMA GİYMİŞ İSİMLER DE VAR

Daha önce Türkiye’de de forma giyen Raúl Meireles, Bosingwa ve Ricardo Quaresma’nın Chelsea'ye geliş süreci ile ilgili incelemelerin devam ettiği belirtiliyor.

CHELSEA’NİN CEVABI BEKLENİYOR

Chelsea’nin FA tarafından yöneltilen suçlamalara karşılık 19 Eylül 2025 tarihine kadar cevap vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindi