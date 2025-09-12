Fenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindi

Fenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindi
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco oyun planını Ali Koç'a anlattı. Baskılı hücum futbolu oynayacağını belirten Tedesco'nun planı yönetimi memnun etti.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco, görevine başladı. İlk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak olan İtalyan teknik adam, oyun planını belirledi.

“ÇOK FAZLA HÜCUMCUYLA OYNAYACAĞIZ”

Daha göreve gelmeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de yaptığı toplantıda planlarını anlatan Domenico Tedesco, "Kadroda ne uygun varsa onu oynatacağım. Oyunun ayrıntılarına çok önem vereceğim. Kanatları etkin kullanacak, ön alan presi yapacak ve çok fazla hücumcuyla oynayacağız... Rakibi baskı altına alacağız" sözlerini sarf etti.

tedesco.jpg
Domenico Tedesco

İMZA TÖRENİ YAPILACAK

Tedesco’nun oyun planı yönetimde memnuniyet yaratırken İtalyan teknik adam için bir imza töreni planlandı.

Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklamada "Başkanımız Ali Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir. Organizasyonun ardından, saat 12.00'de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir" denildi.

Kaynak:Takvim

