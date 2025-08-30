Mourinho'nun helvası kavruldu

Bursa’nın İznik ilçesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları, Avrupa yenilgilerinin ardından teknik direktör Mourinho ve Solskjaer’in görevden ayrılmasını helva kavurarak kutladı. Helva tezgâhına “Mourinho’dan kurtulmanın şerefine” ve “Solskjaer’den kurtulmanın şerefine” yazılı kartonlar asıldı.

Bursa İznik'te Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Avrupa'da yaşadığı yenilgilerin ardından teknik direktörleriyle yollarını ayırmasıyla, taraftarlar helva kavurup dağıttı.

Helva kazanının koyulduğu tezgaha ise ‘Mourinho’dan kurtulmanın şerefine’ ve ‘Solskiaer’den kurtulmanın şerefine’ yazılı karton asıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lausanne’a elenen Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda ise Benfica’ya yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun görevine son verildi. İznik’te her iki takımın taraftarları birlikte helva kavurdu.

"MOURİNHO VE SOLSKJAER’DEN KURTULMANIN ŞEREFİNE"

Hazırlanan helva, sokak üzerine koyulan tezgahtaki kazandan vatandaşlara dağıtılırken, tezgah önüne asılan kartona yazı yazıldı. Kartonda ‘Mourinho’dan kurtulmanın şerefine’ ve ‘Solskjaer’den kurtulmanın şerefine’ ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

