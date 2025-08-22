Mourinho'nun Göztepe maçından sonra ne yaptığını açıkladı

Socrates Dergi Youtube kanalında Kaan Kural ile birlikte yayın yapan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’deki gelişmeleri değerlendirdi.

“OYUNCULAR MAÇ SEÇİYOR”

Feyenoord ile Göztepe maçlarını kıyaslayan Mehmet Demirkol, "Feyenoord maçındaki istek, arzu ile Göztepe maçındaki oyuna bakılınca oyuncular maç seçiyor doğal olarak. Yeni Şampiyonlar Ligi düzeninde herkes 'Nasıl olsa ben burada 10 maç oynarım, ilk 24’e girerim' diyor. Tabi bu da eski Şampiyonlar Ligi’nden farklı bir ruh hali yaratıyor. Bu da var” dedi.

“İMA ETTİĞİNİ DUYUYORUM”

Mourinho’nun açıklamalarına değinen Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe’de bu sene Mourinho öyle yapacak; bir 11 belirleyecek. Eksiği var, umuyorum yönetime mesaj vereceğim diye “Ya biz böyle oynayabiliyoruz, bu kadar oynayabiliyoruz, bu kadroyla oynayabiliyoruz” takıntısında olmaz. Çünkü Göztepe maçından sonra bu tarz şeyleri ima ettiğini duyuyorum" ifadelerini kullandı.