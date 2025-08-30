Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama geldi

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

''MAÇ ÖNCESİ BASIN TOPLANTIMI GÖRDÜNÜZ MÜ?''

Havalimanında soruları yanıtlayan Mourinho, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?" dedi.

''BİTTİ Mİ BİTER''

Muhabirin, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna yanıt veren Mourinho, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." cevabını verdi.