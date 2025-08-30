Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama geldi

Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama geldi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Jose Mourinho, Portekiz basınına ayrılığı sonrası ilk kez konuştu.

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

''MAÇ ÖNCESİ BASIN TOPLANTIMI GÖRDÜNÜZ MÜ?''

Havalimanında soruları yanıtlayan Mourinho, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?" dedi.

''BİTTİ Mİ BİTER''

Muhabirin, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna yanıt veren Mourinho, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." cevabını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Manchester United sonunda kazandı
Manchester United sonunda kazandı
Antalya'da Sergen Yalçın depremi
Antalya'da Sergen Yalçın depremi