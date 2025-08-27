'Mourinho yönetimi düelloya davet etti'

Yayınlanma:
Jose Mournho'nun açıklamalarını değerlendiren Mehmet Demirkol, yönetim ile arasındaki gerilimi anlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Benfica’ya konuk olacak Fenerbahçe’de Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe yöneticisi Hamdi Akın’ı tanımadığını belirten Jose Mourinho geciken transferler için de yönetimi topa tuttu.

“BAYAĞI DÜELLOYA DAVET EDİYOR YÖNETİMİ”

Portekizli teknik adamın sözlerini değerlendiren Mehmet Demirkol, “Bayağı düelloya davet ediyor yönetimi yani. Acaba ülkesine gitti rahatladı mı? Ya da şekeri yükseldi bir anda boşaldı mı? Ya da planladı mı bu açıklamaları? Ama şu çıkıyor değil mi: ‘Biz beraber çalışmıyoruz, ayrı ayrı çalışıyoruz. Zaten ben Hamdi Akın’ı da tanımam, kim ki o?’ falan” ifadelerini kullandı.

mehmet-demirkol1.jpg
Mehmet Demirkol

“SONUÇLARI FENERBAHÇE’Yİ KIRIP DÖKÜYOR”

Yönetim içinde Mourinho’yu istemeyenler olduğunu hatırlatan Mehmet Demirkol, “Şöyle bir fikir de oluştu, görüyorum okuyorum: ‘Aferin, ne güzel çaktı yönetime.’ Beraber çalışıyorsunuz siz ya. Bunun geçmişi var muhtemelen. Acun Ilıcalı’nın ayrılmasına yol açan süreç, sadece Acun Ilıcalı’yla ilgili bir süreç değil. Fenerbahçe yönetiminin içinde Mourinho’nun gitmesini isteyen kalabalık bir ekip olduğunu Mourinho bilmiyor olabilir mi? Bizim duyduğumuz bir şeyi Mourinho’nun kulüp içinde duymaması mümkün mü? Bunun geçmişi var ama sonuçları Fenerbahçe’yi kırıp döküyor” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

