Mourinho takımını eleştirdi: Kerem Aktürkoğlu'na şaşırmadı

Yayınlanma:
Benfica ile berabere kalan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, takıma eleştirilerde bulundu. Mourinho ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlamasına şaşırmadığını dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Benfica ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho’nun açıklamaları şu şekilde:

“Şu andan itibaren Kocaeli maçını düşüneceğim. Sonra rövanşı düşüneceğim. İki taraf için de zor maçtı. Bir takımın beraberlik istediği belliydi ve onu aldı. Daha fazlasını isteyen taraf ise istediğini alamadı. Özellikle rakip eksik kaldığında oyunun hızını ve dinamiğini değiştirmemiz gerekiyordu ancak bunu başaramadık.”

Bugün attığımız üç korner ilk defans oyuncusunu bile geçmedi! Duran toplara çalıştık ama ne kadar uzun olursak olalım, top daha ilk adamı bile geçmezse tehlike yaratamayız!

Görünmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra oyunu iyi idare ettiler. Gol atamadık çünkü oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yoktu.

Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

