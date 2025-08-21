Mourinho Portekiz'de manşetlerde: Cehennem kısık ateşteydi

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Mourinho ülkesinde manşetlerde yer aldı. Portekiz basını Fenerbahçe Benfica maçına geniş yer ayırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica arasında Kadıköy’de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Ancak sahadaki skorun ötesinde, maçın yankısı Portekiz basınında geniş yer buldu.
Özellikle Jose Mourinho’nun “Kadıköy cehennemi” sözleri, ülkesinde ironik manşetlerle karşılık buldu.

RECORD:

Portekiz’in önde gelen spor gazeteleri, Kadıköy atmosferine dair beklentilerin altında kalan bir karşılaşma izlediklerini vurguladı. Record gazetesi, “Cehennem sadece kısık bir ateş. Benfica büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı” diyerek Mourinho’nun iddialı söylemine göndermede bulundu.

PUBLICO:

Publico ise Benfica’nın son 20 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen “İstanbul cehenneminden yara almadan çıktığını” yazdı ve Fenerbahçe’nin sayısal üstünlüğünü değerlendirememesine dikkat çekti.

JN:

Maç boyunca her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Fenerbahçe’nin hücumda etkisiz kaldığını belirten Jn, “Hücumda zararsız Kartal, Fenerbahçe karşısında gol yemedi” diyerek Benfica’nın savunma başarısını öne çıkardı.

Somosfanaticos ise daha sert bir eleştiriyle, “Kartallar ve Türkler, Türkiye’deki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte kötü futbol oynadılar” yorumunu yaptı. Bu ifade, maçın temposunun ve kalitesinin beklentilerin altında kaldığını gösteriyor.

MEDYADAN TEPKİ

Jose Mourinho’nun “Kadıköy cehennemi” söylemi, hem motivasyon hem de psikolojik üstünlük kurma amacı taşıyordu. Ancak Portekiz medyası, bu söylemi maçın ardından ironik bir dille ele aldı. CMJornal “Kartal cehennemden canlı çıktı” derken, A Bola “İstanbul’da hoş bir beraberlik” başlığıyla Benfica’nın şans faktörüne vurgu yaptı.

RÖVANŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Portekiz basınının ortak görüşü, Benfica’nın İstanbul’dan avantajlı ayrıldığı yönünde. Sicnoticias ve Sportinforma, Luz’daki rövanş maçının belirleyici olacağını vurguladı.
TSF ise “Her şey Luz’da belirlenecek” diyerek ikinci maçın önemine dikkat çekti.

