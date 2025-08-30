Mourinho İstanbul'u terk etti: Gittiği yer belli oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, Portekiz'e gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Fenerbahçe yönetimi, Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalarla tepki çeken teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırdı.

Ayrılık kararını sosyal medyadan duyuran sarı-lacivertliler, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ’E GİTTİ

Yaşanan ayrılık sonrası eşyalarını toplayan Jose Mourinho, Portekiz’e gitmek için sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi. Jose Mourinho ile birlikte yardımcı antrenörlerinin de gelmesi dikkat çekti.

SON KEZ FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ KIRMADI

Burada kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Jose Mourinho, taraftarların fotoğraf isteklerini ise kırmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

