Mourinho ilk aday: İngilizler duyurdu
Yayınlanma:
İngiltere'de Mourinho sesleri git gide yükseliyor. Ada basını yıldız teknik adamın Nottingham Forest'in transfer listesinde olduğunu açıkladı

Tottenham’da yaşadığı gerilimli günlerin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun sürpriz bir şekilde Premier League’e geri dönüş yapabileceği konuşuluyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Nottingham Forest yönetimi, mevcut teknik direktör Nuno Espírito Santo’nun geleceği üzerindeki belirsizlik nedeniyle alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladı.

İLK ADAY MORINHO

Forest kulislerinde öne çıkan en dikkat çekici isim ise, tecrübesi ve tartışmalı kişiliğiyle tanınan Jose Mourinho.
Portekizli çalıştırıcı, hala Avrupa’nın en çok konuşulan teknik adamları arasında yer alıyor.

Mourinho’nun adı, Forest’ın sportif direktörü Edu Gaspar ile yaşanan gerginlikler sonrası gündeme geldi.

edugaspar.jpg
Edu Gaspar gerginliği sonrası gözler Mourinho'ya çevrildi

Londra kaynaklı haberlere göre, kulüp yönetimi Nuno sonrası için “büyük bir profil” arayışında. Mourinho ise İngiltere’de yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

Üç farklı Premier League kulübünde kupa kaldıran ve kendisini “Özel Biri” olarak tanımlayan 61 yaşındaki teknik adamın adı ilk kez Forest ile anılsa da, bu olasılık taraftarları şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Nottingham Forest’ın önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunda bir karar alması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

