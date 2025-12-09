Mourinho: Her şeyimizi ortaya koyacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Benfica, sahasında Napoli ile karşılaşacak.

Estadio da Luz'da yarın oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

MOURINHO'DAN AÇIKLAMA

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Napoli maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Berke Özer'den itiraf: Futbolu bırakmayı düşündüm

Mourinho, "Benfica için Şampiyonlar Ligi'nde son şans mı?" sorusuna, "Matematiksel olarak hala şansımız devam ediyor. Sonuna kadar her şeyimizi ortaya koyacağız. Kazanmak bizi iyi bir konuma getirecek, kazanamamak ise işleri zorlaştıracak. Kazanacağımız 6 puan daha var." yanıtını verdi.

1 GALİBİYET ALABİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Benfica 4 yenilgi yaşadı ve aldığı 3 puanla 30. sırada yer alıyor.

Benfica, Napoli maçı sonrası Juventus ve Real Madrid ile karşılaşacak.