Mourinho eski takımına geldi: Dakikalarca alkışlandı
Porto - Nacional maçını izlemeye gelen Jose Mourinho dakikalarca alkışlandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Jose Mourinho ülkesi Portekiz’e döndü.
PORTO – NACIONAL MAÇINDA ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe ayrılığı sonrası pek ortalıkta gözükmeyen Portekizli teknik adam, Porto - Nacional maçında ortaya çıktı.
DAKİKALARCA ALKIŞLANDI
Eski takımı Porto’yu izlemeye gelen Jose Mourinho, protokolde yer aldı. Deneyimli teknik adamı gören taraftarlar dakikalarca alkış tuttu.
PORTO’YU UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU YAPTI
2002-2004 yılları arasında Porto teknik direktörlüğü yapan Jose Mourinho, 2 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
