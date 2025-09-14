Mourinho eski takımına geldi: Dakikalarca alkışlandı

Mourinho eski takımına geldi: Dakikalarca alkışlandı
Yayınlanma:
Porto - Nacional maçını izlemeye gelen Jose Mourinho dakikalarca alkışlandı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Jose Mourinho ülkesi Portekiz’e döndü.

PORTO – NACIONAL MAÇINDA ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe ayrılığı sonrası pek ortalıkta gözükmeyen Portekizli teknik adam, Porto - Nacional maçında ortaya çıktı.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Eski takımı Porto’yu izlemeye gelen Jose Mourinho, protokolde yer aldı. Deneyimli teknik adamı gören taraftarlar dakikalarca alkış tuttu.

PORTO’YU UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU YAPTI

2002-2004 yılları arasında Porto teknik direktörlüğü yapan Jose Mourinho, 2 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bir açıklama daha: Fikir ayrılığını açıkladıFenerbahçe'de Jose Mourinho için bir açıklama daha: Fikir ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler belli olduFenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

