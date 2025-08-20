Mourinho Benfica maçı öncesi açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica’ya konuk olacak Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

“BURADA KAZANMAK İSTİYORUZ”

Maçın başlamasına artık az bir zaman kala konuşan Portekizli teknik adam, "Hazırlıklarımızı elimizden geldiğince tamamladık ama Göztepe maçını oynadık ve o maçtan sonra takımın fiziksel olarak toparlanması gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık. Turun ikinci yarısı Portekiz'de oynanacak ama bugün burada kazanmak istiyoruz" dedi.

“HER ŞEY BELİRLEYİCİ OLABİLİR”

Kendi oyunlarını oynayacaklarını vurgulayan Jose Mourinho, "Bugün her şey belirleyici olabilir. Benfica, sadece iki forvetle oynamıyor, 3. bir adamları da oluyor kenarda. Tam, tamamlanmış bir kadroları var. Onlara çok fazla odaklanırsak, kendi kimliğimizi kaybederiz. Biz elimizdeki oyuncularla kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.