Mourinho aynı şeyi yaptı: Benfica karşısında olay hareket

Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe ilk yarının sonlarında penaltı bekledi. Hakemin devam kararı üzerine sinirlenen Mourinho soyunma odasına gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Benfica ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ederken ilk yarının son anlarında yaşanan bir pozisyon olay oldu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 44. dakikasında Fenerbahçe’de Jhon Duran rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklerken hakem Daniel Siebert devam kararı verdi.

DÜDÜĞÜ BEKLEMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Hakemin kararı üzerine sinirlenen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, ilk yarının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

AYNISINI GÖZTEPE MAÇINDA DA YAPMIŞTI

Portekizli teknik direktör, Göztepe’ye karşı oynanan lig maçında da ilk yarının bitmesine az bir zaman kala sinirlenmiş ve soyunma odasına gitmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

