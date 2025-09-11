Montella'ya zehir zemberek sözler: İtalya detayı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çok sert eleştiri geldi.

A Milli Takım'ın İspanya'ya 6 gol yiyerek elenmesinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler sürüyor.

Gazeteci Bilal Meşe de Milliyet'teki yazısında İtalyan hocayı eleştirdi.

Meşe, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Demirspor’u Süper Lig’de 4. yaptı ya, A Milli Takım’ı ona teslim ettik! O kadar başarılı hocaysa, ki bana göre değil, niye ülkesi İtalya’dan bir teklif almadı, doğrusu merak ediyorum?
İspanya son Avrupa şampiyonu... Kadrosu inanılmaz yıldızlarla dolu... Özellikle orta sahaları, Barcelona ve Arsenal gibi takımların oyuncularından oluşuyor.
Montella’nın oyun planı da çok kolay çözülüyor! Çünkü ekstra hamleleri yok Montella’nın!

İspanya’nın hocası De La Fuente için Montella’nın taktiğini çözmek çok kolay oldu. Yamal gibi, Pedri gibi, Merino gibi İspanya’nın çok hızlı hücuma çıkan ve hücumu yönlendiren oyuncularına hiçbir önlem alamadı İtalyan hoca! A Milli Takım’da iyi bir jenerasyon yakaladık, bunu yadsıyamayız. Kadro iyi, ama teknik ekip hak etmediği şekilde çok fazla abartılıyor!

Demem o ki, Montella’nın bu seviyelerde çok üst düzey bir hoca olduğunu düşünmüyorum! ‘Lafla peynir gemisi yürümez’ demiş atalarımız!
Yani, gerçekleştiremeyeceği şeyleri çok kolay halledebileceğini söyleyen, boş vaatler veren kişiler için kullanırız! Onun içindir ki, sonuna kadar yerliciyim, yerlici!"

