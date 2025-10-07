Montella oynatmadıkça değeri arttı da arttı: Sonunda 80 milyon euroya ulaştı

Yayınlanma:
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ilk 11'de yer vermediği oyuncunun değeri dudak uçuklattı.

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Almanya doğumlu Can Uzun, Almanların ilgisine rağmen Türk Milli Takımı'nı seçti.

A Milli Takım kadrolarına çağrılan 19 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'de hiç düşünmedi.

Can Uzun da Bundesliga'da fırtına gibi sezona başlarken, değeri arttı da arttı.

Can Uzun, bu sezon takımıyla 6 maça çıkarken, orta sahada oynamasına rağmen fileleri 5 kez havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 5-1 yendikleri maçta da gol atmayı başardı.

BONSERVİSİ 80 MİLYON EURO

Can Uzun'un performansı kısa sürede dikkat çekince kulübü Eintracht Frankfurt'un da harekete geçtiği belirtildi.

Sky Sports’ta yer alan habere göre İngiliz kulüplerinin gösterdiği ilgi üzerine Frankfurt, Can Uzun'un bonservis bedelini 80 milyon euro olarak belirledi.

Frankfurt, Can Uzun'u geçen sezon Nürnberg’den 11 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

