Beşiktaş'ta Montella isyanı: 2 dakika oynayıp Milli takıma girdi

A Milli Takım kadrosunun açıklanmasının ardından Beşiktaş'ta tüm eleştiri okları Montella'nın üzerine çevrildi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının kadro tercihi, Beşiktaş cephesinde tepkiyle karşılandı.
Siyah - Beyazlılar, Galatasaray derbisinde sergilediği performansla dikkat çeken stoper Emirhan Topçu’nun kadroya alınmamasına adeta isyan etti.

Derbi tekrarlanacak mı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladıDerbi tekrarlanacak mı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı

SADECE 2 DAKİKA OYNAYIP KADROYA GİRDİ

25 yaşındaki Emirhan Topçu’nun yerine, Suudi Pro Lig’de yalnızca 2 dakika süre alabilen Yusuf Akçiçek’in kadroya çağrılması tartışma yarattı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun gelecek vadeden oyuncular arasında gösterdiği Yusuf, bu sezon toplamda sadece 183 dakika sahada kaldı.

EMİRHAN İSYANI

Buna karşın Emirhan, Süper Lig’de 316 dakika süre aldı ve özellikle derbi maçta sergilediği mücadeleyle öne çıktı.

emirhan.webp
Emirhan Topçu'nun derbi performansı alkış aldı

Beşiktaş yönetimi, genç oyuncuların Milli Takım’a kazandırılmasına karşı olmadıklarını vurgularken, Emirhan’ın neden göz ardı edildiğine dair bir açıklama beklediklerini ifade etti.
Siyah - Beyazlıların cephesinden, performansa dayalı seçimlerin daha şeffaf yapılması gerektiğini itirazları yükseldi.

İŞTE MONTELLA'NIN SAVUNMAYA ÇAĞIRDIĞI İSİMLER:

Montella’nın belirlediği savunma hattında şu isimler yer aldı:

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

Eren Elmalı (Galatasaray)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton)

Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)

Mert Müldür (Fenerbahçe)

Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)

Zeki Çelik (Roma)

Bu tercihler, kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken, Emirhan Topçu’nun performansına rağmen kadro dışında kalması tartışılmaya devam ediyor.

İLK HEDEF BULGARİSTAN

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, dün İstanbul’da kampa girerek hazırlıklarına resmen başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk antrenman, akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

YÜKSEK MOTİVASYON

Milli oyuncular, antrenmana fitness salonunda yapılan hazırlık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları üzerinde durdu. Takım daha sonra iki gruba ayrıldı: bir grup yenileme antrenmanı yaparken, diğer grup top kapma çalışması ve taktik oyunla günü tamamladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KATILMADI

Bulgaristan maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Barış Alper Yılmaz, izinli olduğu için dünkü çalışmada yer almadı. Tecrübeli kaleciler Uğurcan Çakır ve Berke Özer ise hafif sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılmadı. Merih Demiral ise takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi. Barış Alper’in bugün itibarıyla kampa katılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

