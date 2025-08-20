Montella kararını verdi: TFF açıkladı

Montella kararını verdi: TFF açıkladı
Yayınlanma:
Serkan Damla, A Milli Takım'da Montella'nın yardımcısı oldu.

A Milli Futbol Takımı’nın teknik heyetine tanıdık bir isim katıldı. Adana Demirspor’da Vincenzo Montella ile birlikte çalışan Serkan Damla, İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak yeniden göreve başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Pro Lisans sahibi Damla, hem yardımcı antrenör hem de oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görev yapacak.

ADANA'DA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI

Montella’nın Türkiye kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Adana Demirspor’da Serkan Damla ile yakaladığı uyum dikkat çekmişti. İkili, Mavi-Lacivertli ekibi Süper Lig’de üst sıralara taşıyarak Avrupa kupalarına katılma başarısı göstermişti.

serkandamla.jpeg

2007'DE FUTBOLU BIRAKTI

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig’de 187 maça çıkan Serkan Damla, 2006-2007 sezonunda aktif futbol hayatını noktaladı. 2009 yılında antrenörlüğe başlayan Damla, Mersin İdman Yurdu, Giresunspor ve Bosna-Hersek ekibi NK Čelik Zenica gibi takımlarda görev aldı. Montella ile Adana Demirspor’da 2021-2023 yılları arasında birlikte çalışan Damla, şimdi aynı uyumu A Milli Takım çatısı altında sürdürmeye hazırlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
İsviçre'de kazanan çıkmadı: Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı
Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup