Montella kararını verdi: TFF açıkladı

A Milli Futbol Takımı’nın teknik heyetine tanıdık bir isim katıldı. Adana Demirspor’da Vincenzo Montella ile birlikte çalışan Serkan Damla, İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak yeniden göreve başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Pro Lisans sahibi Damla, hem yardımcı antrenör hem de oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görev yapacak.

ADANA'DA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI

Montella’nın Türkiye kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Adana Demirspor’da Serkan Damla ile yakaladığı uyum dikkat çekmişti. İkili, Mavi-Lacivertli ekibi Süper Lig’de üst sıralara taşıyarak Avrupa kupalarına katılma başarısı göstermişti.

2007'DE FUTBOLU BIRAKTI

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig’de 187 maça çıkan Serkan Damla, 2006-2007 sezonunda aktif futbol hayatını noktaladı. 2009 yılında antrenörlüğe başlayan Damla, Mersin İdman Yurdu, Giresunspor ve Bosna-Hersek ekibi NK Čelik Zenica gibi takımlarda görev aldı. Montella ile Adana Demirspor’da 2021-2023 yılları arasında birlikte çalışan Damla, şimdi aynı uyumu A Milli Takım çatısı altında sürdürmeye hazırlanıyor.