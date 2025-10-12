Montella Bulgaristan'dan özür diledi

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan’a konuk olan millilerimiz sahadan 6-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Vincenzo Montella galibiyete ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Maça iyi başladık 1-0 öne geçtik ama sonrasında golden sonra maçın kontrolünü kaybeder gibi olduk ve rakibin ritmine adapte olduk. Bunu hiçbir zaman yapmamamız gerekiyor, kendi ritmimize göre oynamamız gerekiyor. İkinci yarıya başlamadan bazı taktiksel düzenlemeler yaptık ve sonrasında golü bulduk. Altıncı golü attık sonra biraz fazla sevindik, Bulgar taraftarlardan kusura bakmasın. Bizim için çok önemliydi 6 tane gol atabilmek. Averajı sıfırladık. Bir sonraki maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlk yarı bitince direkt olarak ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Bizim futbolcularımız hırslarını sahaya yansıttığı için de istediğimiz sonucu aldık."

“ÇOK GURUR DUYUYORUM”

“Böyle bir ilke imza attığımız için mutluyuz. Böyle bir skorla geldiği için de daha çok gurur duyuyorum. Zeki ilk golünü attı milli takımda, Kenan duble yaptı ve bu da onun için de bir ilk. Kaptanımızın 100. maçı. Onun için de ayrıca bir gurur vardı. Rakibimizle averajı sıfırlamak çok önemliydi. Şimdi tamamen Gürcistan maçına odaklanmamız gerekiyor. Bizim için çok önemli bir maç.”

“NE OLURSA OLSUN DÜNYA KUPASI’NA GİTMEK İSTİYORUZ”

“Birçok ilke imza attık ama bizim çok büyük bir hayalimiz var, Dünya Kupası'nda gidebilmek. Oraya nasıl gideriz play-off'tan mı gideriz yoksa farklı bir şekilde hayal ettiğimiz gibi mi gideriz bunu sahada göreceğiz. Her ne olursa olsun Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

“DEĞİŞİKLİĞE GİDECEĞİZ”

“Bugün bir kez daha kanıtladık kadro kalitemizin ne kadar güçlü olduğunu. Bir sonraki maçta bazı değişikliklere gideceğiz. Herkes çok fazla enerji ve efor sarf etti. Birçok oyuncumuz çok fazla maç oynayarak geliyor, onu da dengelemek lazım.”

“ELBETTE MUTLU OLACAĞIM”

“Can Uzun ikinci ligde oynarken ben milli takıma almıştım. Genç ve yetenekli oyuncularımızın gol atabildikleri yerde elbette mutlu olacağım. Kenan takımında oynamıyordu, bizimle oynadı ve kendini aştı. Bizim futbolcularımızı böyle görmek beni mutlu ediyor. İrfan her zaman oyuna sonrada girip kendi imzasını gösterebiliyor. Bunları görebilmek beni gururlandırıyor.”