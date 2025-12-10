Hasan Şaş Monaco - Galatasaray maçı sonrası adeta isyan etti. Galatasaray’ın Monaco deplasmanında aldığı 1-0’lık yenilgi sonrası Hasan Şaş, kadro yetersizliği ve yapılan transfer politikası üzerinden sert açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'A ELEŞTİRİ

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Monaco karşısında aldığı mağlubiyet, spor yorumcusu Hasan Şaş’ın gündemindeydi. Tecrübeli yorumcu, özellikle orta saha eksikliğine dikkat çekerek Okan Buruk’un kadro tercihlerinin takımı zor durumda bıraktığını ifade etti.

Hasan Şaş, Galatasaray’ın orta sahadaki yetersizliğinin oyunun iki yönünü de olumsuz etkilediğini belirtti. “Orta sahası olmayan bir takım hem defansif anlamda sıkıntı yaşar hem de hücuma top taşıyamaz. Bu yüzden Osimhen, Sane ve Barış gibi isimler de etkisiz kaldı” sözleriyle kadro planlamasına eleştiri yöneltti.

YEDEK KULÜBESİ YETERSİZ

Şaş, transfer politikasını da sert bir dille eleştirdi:

Üç kulvar için böyle bir kadro kurulması benim içime sinmiyor. İlkay transferi son gün yapıldı, bugün olmasa takımda büyük boşluk olurdu. Torreira tek başına orta sahayı kontrol edemez, stoper yok, sağ bek yok, yedek kulübesi yetersiz.

OSIMHEN'I DE BOZDUNUZ

Yorumcu, hücum hattındaki sorunlara da dikkat çekti. “Hataları söylüyorum. Stoper yok yedek kulübende, Sanchez'i değiştireceksin, Abdülkerim'i, stoperin yok, sağ bekin yok, sol bekin yok, 8 numaran yok, benim dediğim 8 numara herkes çok iyi anlıyor. Lemina var ama yok. Osimhen'i de bozuyorsunuz. Adam yani kaç kişiyle mücadele edecek ya? Hep bu adam mı olacak yani? Bir günde bu adamın ağzına top atın. Ya bir kez topu bir kaldırın, bu adama bir kez bir topu böyle ceza sahasıyla penaltı noktasının üzerine bir kaldırın.

Jakobs, kaldıramıyorsun, Barış kaldıramıyorsun, Sallai kaldıramıyorsun. Sara'ya en iyi duran top kullanıyor diyoruz, sol ayak diyoruz, şu topu Osimhen'e bir kaldır. Adam vurmadığı yerde vurdurmaz. Vuramadığı yerde topu indirir. Osimhen'i de bozdunuz 60'dan sonra. Adam nereye kadar 4 kişiyle mücadele edecek ya? Dünya literatüründe var mı?” diyerek hücum organizasyonlarının yetersizliğini vurguladı.