Monaco maçına saatler kala Galatasaray’a 3 müjdeli haber
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala müjdeli haber geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak Monaco, dev maç öncesi 3 önemli oyuncusunu kadroya dahil edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Fransız ekibinin açıkladığı maç kadrosunda üç yıldız futbolcunun yer almaması dikkat çekti.

Fransız ekibindeki eksik isimleri Monaco resmi açıklama ile duyurdu. Buna göre Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

SEVİNDİREN GELİŞME

Galatasaray için kritik mücadele öncesinde rakibin üç önemli oyuncusunun eksikliği Sarı Kırmızılılarda sevindiren bir gelişme olarak dikkat çekti.

MONACO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Şapiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Bu maçı kazanarak puanını 12 yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım ilk 24’e kalmak adına büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Monaco - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı TSİ ile 23.00'te başlayacak. II. Louis Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

