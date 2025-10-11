Millilerin Bulgaristan maçı ilk 11'i belli oldu: Montella'dan sürpriz karar

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. Hafta maçında Türkiye A Milli Ftutbol Takımımız ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak olan mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.

FERDİ KADIOĞLU İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Brighton'da yaşadığı sakatlık sonrası Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı.

İLK 11'LER

Bulgaristan: Vutsov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Tsenov, Kraev, Marin Petkov, Lukas Petkov, Chochev, Kirilov, Nikolov.



Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu