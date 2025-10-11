Sergen Yalçın istedi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye teklif yapacak

Yayınlanma:
Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın raporu üzerine Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

Alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş’ta takımın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime raporunu sundu.

Yalçın’ın raporuyla transfer harekatına başlayacak olan Beşiktaş yönetimi ilk olarak Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe’ye teklif yapacak. Yapılacak teklifin Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi kiralama olarak yapılacağı kaydedildi.

66fabe788548d818f8ea6697.webp
Beşiktaş, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

FENERBAHÇE’DE 5 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe’de gözden düşen Çağlar Söyüncü, bu sezon sarı-lacivertli formayla 5 maçta forma giydi. Söyüncü, 1 asist kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepkiFenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki

PUAN DURUMU

Süper Lig’de henüz 7 maça çıkan Beşiktaş topladığı 13 puanla 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar milli aranın ardından Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

Kaynak:Sabah

