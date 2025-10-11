Sergen Yalçın istedi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye teklif yapacak

Alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş’ta takımın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime raporunu sundu.

Yalçın’ın raporuyla transfer harekatına başlayacak olan Beşiktaş yönetimi ilk olarak Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe’ye teklif yapacak. Yapılacak teklifin Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi kiralama olarak yapılacağı kaydedildi.

Beşiktaş, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

FENERBAHÇE’DE 5 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe’de gözden düşen Çağlar Söyüncü, bu sezon sarı-lacivertli formayla 5 maçta forma giydi. Söyüncü, 1 asist kaydetmeyi başardı.

Süper Lig’de henüz 7 maça çıkan Beşiktaş topladığı 13 puanla 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar milli aranın ardından Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.