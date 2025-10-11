Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki

Süper Lig’de art arda kötü sonuçlar alarak Galatasaray’ın gerisine düşen Fenerbahçe’de taraftarlar sinirini Jhon Duran ve Archie Brown’dan çıkardı.

JHON DURAN VE ARCHIE BROWN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Taraftarlar, sakat olmadığı halde ağrılarını bahane ederek sahaya çıkmadığı iddia edilen Jhon Duran ve performansını yeterli bulmadıkları Arhie Brown’a sert tepki gösterdi.

Jhon Duran ve Archie Brown eleştirilerin hedefinde

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Sosyal medyadan mesaj yağarken yönetimin tepkisiz kalması Jhon Duran ve Archie Brown’ı hayal kırıklığına uğrattı.

YÖNETİME TEPKİ

Sessizliğini bozan Jhon Duran, “Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok. Sadece seni iyi hissettirmesi önemli” paylaşımını yaptı. Arcihe Brown ise yanıt olarak “Genel olarak, her zaman olduğumu bildiğim kişiye dönüşüyorum” dedi.

İki futbolcunun bu paylaşımları sert tepkilere rağmen sessiz kalan yönetime karşı yaptığı iddia edildi.