Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki

Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Archie Brown gelen tepkilerden rahatsız oldu. Yönetimin tepkilere karşı sessiz kalması üzerine hayal kırıklığı yaşayan ikili, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Süper Lig’de art arda kötü sonuçlar alarak Galatasaray’ın gerisine düşen Fenerbahçe’de taraftarlar sinirini Jhon Duran ve Archie Brown’dan çıkardı.

JHON DURAN VE ARCHIE BROWN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Taraftarlar, sakat olmadığı halde ağrılarını bahane ederek sahaya çıkmadığı iddia edilen Jhon Duran ve performansını yeterli bulmadıkları Arhie Brown’a sert tepki gösterdi.

gyk-nr7xiaa7o1z.jpeg
Jhon Duran ve Archie Brown eleştirilerin hedefinde

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Sosyal medyadan mesaj yağarken yönetimin tepkisiz kalması Jhon Duran ve Archie Brown’ı hayal kırıklığına uğrattı.

Fenerbahçe KAP'a bildirdi: Yönetim değiştiFenerbahçe KAP'a bildirdi: Yönetim değişti

YÖNETİME TEPKİ

Sessizliğini bozan Jhon Duran, “Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok. Sadece seni iyi hissettirmesi önemli” paylaşımını yaptı. Arcihe Brown ise yanıt olarak “Genel olarak, her zaman olduğumu bildiğim kişiye dönüşüyorum” dedi.

İki futbolcunun bu paylaşımları sert tepkilere rağmen sessiz kalan yönetime karşı yaptığı iddia edildi.

2024/11/08/hbfb.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
Spor
Milliler sahasında İspanya'ya kaybetti
Milliler sahasında İspanya'ya kaybetti
Acun Ilıcalı çok sert çıktı: Ali Koç'u gösterdi
Acun Ilıcalı çok sert çıktı: Ali Koç'u gösterdi
Galatasaray'a kriz sonrası müjdeli haber
Galatasaray'a kriz sonrası müjdeli haber