Fenerbahçe KAP'a bildirdi: Yönetim değişti

Fenerbahçe A.Ş.'nin yönetimi değişti. Ali Koç'un istifasının ardından yerine Sadettin Saran geçti.

Fenerbahçe'de Futbol A.Ş.'nin yönetimi resmen değişti. Olağanüstü kongrede seçimi kaybeden Ali Koç'un yerine başkan Sadettin Saran getirildi.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz A Grubu paylar maliki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20-21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen seçimli Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda oluşan Başkan değişikliği ve Kulüp Yönetim Kurulu değişikliği nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince; Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Yıldırım Ali Koç'un istifasının kabulüne;

YÖNETİM TAMAMEN DEĞİŞTİ

İstifa eden Sayın Yıldırım Ali Koç'un yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere Sayın Steven Sadettin Saran'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Sayın Steven Sadettin Saran'ın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine, Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Esin Güral Argat'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Ali Gürbüz'ün atanmasına, Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Hamdi Akın'ın istifasının kabulüne;

Sadettin Saran düğmeye bastı: İlk transferleri belli olduSadettin Saran düğmeye bastı: İlk transferleri belli oldu

İstifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Adem Köz'ün atanmasına, 14.07.2021 tarihinden beri yürüttüğü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden kendi isteğiyle istifa eden Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun istifasının kabulüne , Sayın Özdoğru'nun istifası nedeniyle, görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Alaattin Yavuz GÜNEŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

