Milliler maça Filistinli çocuklarla çıktı

Yayınlanma:
Gürcistan'ı konuk eden millilerimiz maç öncesi seremoniye Filistinli çocuklarla beraber çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşıyor.

İLK 11’DE 4 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ü sahaya sürdü.

Milli maç öncesi müthiş koreografi: Türk önde Türk ileriMilli maç öncesi müthiş koreografi: Türk önde Türk ileri

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye Filistinli çocuklar da futbolcular ile birlikte çıktı.

Filistinli çocuklar, seremonide, üzerlerinde Türk milli takım forması ile yer aldı.

lbsfgbgf.jpg

HAKAN ÇALHANOĞLU’NA DALYA PLAKETİ

Bulgaristan maçında A Milli Takım formasını 100. kez giyen Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Hakan Çalhanoğlu'na plaketi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz takdim etti.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan maçıyla birlikte 101. kez A Milli Takım formasını giyerek, en fazla milli formayı giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Emre Belözoğlu'nu da yakaladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

