Milliler evinde kazanamadı

Yayınlanma:
Hırvatistan ile karşılaşan Ümit Milli Takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 62. dakikasında Ümit Milli Takım, 1-0 öne geçti. Bu dakikada Ayberk Karapo'nun sağ kanattan gönderdiği yüksek ortada, savunmada Jagusic'in kaleci Pavlesic'e gönderdiği hatalı kafa pasında araya giren Hamza Güreler, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

65. dakikada Hırvatistan, beraberliği sağladı. Zvonarek'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, arka direkte Soticek kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

DETAYLAR

Stat: Papara Park

Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Yuriy Tikhonyuk (Kazakistan)

Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo (Dk. 84 Furkan Demir), Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, Emirhan İlkhan, Eyüp Aydın (Dk. 64 Yunus Emre Konak), İzzet Çelik (Dk. 64 Barış Kalaycı), Emre Demir (Dk. 77 Cihan Çanak), Semih Kılıçsoy, Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Poyraz Efe Yıldırım)

Hırvatistan: Pavlesic, Barisic, Vuskovic, Prpic, Hrgovic, Zvkovic, Vrbancic, Jagusic (Dk. 83 Krivak), Zvonarek (Dk. 70 Mikolcic), Soticek (Dk. 80 Brajkovic), Grgic (Dk. 70 Topic)

Goller: Dk. 62 Hamza Güreler (Türkiye) Dk. 65 Soticek (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 8 Hamza Güreler, Dk. 37 Eyüp Aydın, Dk. 79 Semih Kılıçsoy (Türkiye) Dk. 68 Grgic (Hırvatistan)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

