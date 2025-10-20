Milliler Çin'de dünya şampiyonu

Milli Kung Fu Takımı, Çin'de düzenlenen 10. Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun açıklamasına göre Emeishan kentindeki yapılan organizasyonda milli takım, 8 ülkenin takımları arasında ortaya koyduğu performansla en yüksek puanı (9.08) alarak dünya şampiyonluğunu kazandı.

19 ALTIN, 17 GÜMÜŞ

Milli sporcular, ayrıca 66 ülkeden 1.069 sporcunun katıldığı ferdi ve takım müsabakalarını, 19 altın, 17 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya ile tamamladı.

Yapılan açıklamada, "Milli takımımızın dünya şampiyonu gözde sporcularına karşı kasıtlı ve planlı hakem haksızlıklarıyla ikinci ve üçüncü şampiyonluklarının engellenmesine karşın federasyon yöneticilerimizin yaptıkları hak mücadelesi şampiyonanın bir diğer önemli konusu oldu." ifadeleri kullanıldı.