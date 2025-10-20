Milliler Çin'de dünya şampiyonu

Milliler Çin'de dünya şampiyonu
Yayınlanma:
Milli Kung Fu Takımı, Çin'de dünya şampiyonu oldu.

Milli Kung Fu Takımı, Çin'de düzenlenen 10. Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun açıklamasına göre Emeishan kentindeki yapılan organizasyonda milli takım, 8 ülkenin takımları arasında ortaya koyduğu performansla en yüksek puanı (9.08) alarak dünya şampiyonluğunu kazandı.

19 ALTIN, 17 GÜMÜŞ

Milli sporcular, ayrıca 66 ülkeden 1.069 sporcunun katıldığı ferdi ve takım müsabakalarını, 19 altın, 17 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya ile tamamladı.

FIFA'dan milli takıma güzel haberFIFA'dan milli takıma güzel haber

Yapılan açıklamada, "Milli takımımızın dünya şampiyonu gözde sporcularına karşı kasıtlı ve planlı hakem haksızlıklarıyla ikinci ve üçüncü şampiyonluklarının engellenmesine karşın federasyon yöneticilerimizin yaptıkları hak mücadelesi şampiyonanın bir diğer önemli konusu oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

