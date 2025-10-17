FIFA'dan milli takıma güzel haber

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı.

MİLLİLER BİR SIRA YÜKSELDİ

Yapılan açıklamaya göre; A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

İSPANYA ZİRVEDE

A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Liverpool'dan haftalar sonra Galatasaray isyanı

ALMANYA YENİDEN İLK 10'DA

İki basamak yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

1- İspanya 1880 -

2- Arjantin 1872 +1

3- Fransa 1862 -1

4- İngiltere 1824 -

5- Portekiz 1778 -

6- Hollanda 1759 +1

7- Brezilya 1758 -1

8- Belçika 1740 -

9- İtalya 1717 +1

10- Almanya 1713 +2