FIFA'dan milli takıma güzel haber

FIFA'dan milli takıma güzel haber
Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir sıra yükseldi. Milliler, 26. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı.

MİLLİLER BİR SIRA YÜKSELDİ

Yapılan açıklamaya göre; A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

fifa-v7m4-cover-jpg.webp

İSPANYA ZİRVEDE

A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Liverpool'dan haftalar sonra Galatasaray isyanıLiverpool'dan haftalar sonra Galatasaray isyanı

ALMANYA YENİDEN İLK 10'DA

İki basamak yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

1- İspanya 1880 -

2- Arjantin 1872 +1

3- Fransa 1862 -1

4- İngiltere 1824 -

5- Portekiz 1778 -

6- Hollanda 1759 +1

7- Brezilya 1758 -1

8- Belçika 1740 -

9- İtalya 1717 +1

10- Almanya 1713 +2

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Spor
İlkay Gündoğan'dan Liverpool maçında attıkları gol için itiraf
İlkay Gündoğan'dan Liverpool maçında attıkları gol için itiraf
Berke Özer ile yapılan görüşmeyi açıkladı: Oynamaya hazır ve ilk 11'e aday
Berke Özer ile yapılan görüşmeyi açıkladı: Oynamaya hazır ve ilk 11'e aday