Milliler 5-0 kazandı: Galibiyet pozu verdi

UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Eleme Turu'nda Milli takımımız Malta'yı 5-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 2. Tur için avantaj sağladı.

Milliler dolu dizgin gidiyor! U17 Milli Takımımız, 2025 / 26 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Malta’yı 5-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar ilk maçta Bosna Hersek'i 3-1 yenmişti.

Karşılaşma, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki FK Vozdovac Stadyumu’nda oynandı.

Goller:

Tarık Buğra Kalpaklı (22’, 27’, 69’)

Emin Eren Sayar (76’)

Ali Demirbilek (81’)

SAMET AYBABA TRİBÜNDE

milli.jpg

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, karşılaşmayı tribünden takip etti. Grubun diğer maçında Sırbistan ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Türkiye, Sırbistan’ın kazanması veya beraberlik alması halinde son maçlar öncesinde 2. Tur’a yükselmeyi garantileyecek.

u17milli.png

SON MAÇTA RAKİP SIRBİSTAN

Ay - Yıldızlılar, eleme turundaki son maçını 17 Kasım Pazartesi günü Sırbistan ile oynayacak. Bu karşılaşma, grubun kaderini belirleyecek.

SAYGI DURUŞU

saygidurusu.jpg

Milli Takımımız, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan askerlerimizin anısına sahaya siyah kol bandı ile çıktı. Başlama vuruşu öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.

U17 Milli Takımımız, Malta karşısında aldığı farklı galibiyetle hem moral buldu hem de grupta üst tura çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

