Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Yayınlanma:
2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu.

A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki rakipleri İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekiminde belirlendi.

Filenin Sultanları A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Tüm müsabakalar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda diğer gruplar şöyle:

B Grubu: Çekya, Avusturya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan

C Grubu: Azerbaycan, Portekiz, Hollanda, Belçika, Romanya, İspanya

D Grubu: İsveç, Karadağ, İtalya, Fransa, Slovakya, Hırvatistan

FİLENİN EFELERİ'NİN RAKİPLERİ

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın, 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasındaki rakipleri belli oldu.

İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekiminde Filenin Efeleri D Grubu'nda yer aldı. Millilerimiz, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile eşleşti. Millilerimiz grup müsabakalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasında diğer gruplar şöyle;

A Grubu: İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya

B Grubu: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, İsrail

C Grubu: Finlandiya, Estonya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Danimarka

