Milli takımın yedekleri yumruk yumruğa birbirine girdi

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz geçtiğimiz günlerde Mısır ile karşı karşıya geldi.

MISIR KARŞISINDA HEZİMETE UĞRADIK

Ay-yıldızlar, 9-16 klasman maçında Mısır'a setlerde 3-1 (22-25,19-25,25-20,22-25) mağlup oldu. Millilerimizin mağlubiyeti sonrası maç sırasında yaşanan skandal bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

MİLLİ VOLEYBOLCULAR KENDİ ARALARINDA YUMRUKLAŞTI

Karşılaşmada ilk setin oynadığı sırada ısınmaya çıkan 2 milli voleybolcumuz arasında kavga çıktı. Kısa sürede alevlenen kavgada yumruklar havada uçuştu. Kavga ancak takım arkadaşlarının araya girmesiyle engelledi.

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPMADI

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) kavgaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.