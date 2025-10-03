Milli takımın kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz karar
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 3. hafta maçında A Milli Takımımız, 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.
MİLLİLERİN ADAY KADROSU
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
Hücum: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
6 EKİM'DE TOPLANACAKLAR
6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. 10 Ekim Cuma gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek olan milliler, daha sonrasında Sofya'ya gitmek üzere yola çıkacak.
